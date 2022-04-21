الصين تصدر إنذارا باللون الأزرق

2022/04/21 | 12:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم الخميس إنذارا باللون الأزرق للعواصف الرملية، داعيا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة العواصف.وحسب المركز، فإنه “من صباح اليوم الخميس إلى صباح الجمعة، من المتوقع أن تجتاح الرمال والغبار بعض مناطق منطقة شينجيانغ ومنطقة نينغشيا ومنطقة منغوليا الداخلية ومقاطعات شنشي وشانشي وخبي وجيلين وهيلونغجيانغ، فضلا عن […]

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