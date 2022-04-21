شاهد.. انفجارات بركانية تخلق بحيرات من الحمم البركانية المذهلة

2022/04/21 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه بيل وير في الساعة الرابعة صباحًا إلى بركان كيلويا في هاواي، حيث يتسابق السيّاح لمشاهدة الصهارة المتناثرة وبحيرة الحمم البركانية.

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