روسيا تحبط هجوما لإحد مؤيدي داعش في القرم

2022/04/21 | 12:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت مصادرة قنبلتين محليتين بوزن إجمالي يبلغ ثلاثة كيلوغرامات.

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