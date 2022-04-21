رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير الإيراني

2022/04/21 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، السفير الايراني إيراج مسجدي.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "القاضي فائق زيدان استقبل السفير الايراني إيراج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق".

وقدم السفير الايراني الشكر إلى "مجلس القضاء الأعلى على التعاون بين البلدين في الشأن القضائي والقانوني خلال فترة عمله في العراق".

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