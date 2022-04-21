فعلها الكاظمي.. العراق يكتسح السعودية وقطر بالمرتبة الأولى

2022/04/21 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم الظروف الصعبة أمنيا وسياسيا واقتصاديا إلا أن العراق استطاع الفوز برهان التحديات، بعد مؤشرات البنك الدولي بتفوق نمو بغداد اقتصاديا على دول عربية، جهود يؤكدها العالم العربي والغربي لما سار عليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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