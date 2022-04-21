جشوبة العيش دأبه وجلب الغنى للرعية حسبه

2022/04/21 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات

الله عليه لقد أورد رسول الله صلى الله

عليه وآله بحقه من النصوص لتعريفه ما لم

يرد في غيره لا من قبل ولا من بعد .



فهو

صلوات الله عليه لم يكن خل

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