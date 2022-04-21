2022/04/21 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حكمٌ بالسجن 15 سنة بحق أم قتلت

ابنتها في منطقة أم الكبر والغزلان شرقي

بغداد، بعد غرس السكين في صدرها، وتمزيق

قلبها، وفق التقرير الطبي الذي أكد ذلك.

وذكرت صحيفة القضاء الأعلى، في عددها

الشهري، الذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزّقت قلب ابنتها بالسكين.. والقضاء العراقي يحكم عليها بالسجن 15 سنة !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزّقت قلب ابنتها بالسكين.. والقضاء العراقي يحكم عليها بالسجن 15 سنة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).