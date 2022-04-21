بالصور:كيف يتم صناعة

2022/04/21 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشر منتسبين يعملون كخلية نحل لصنع

التربة الحسينية والهدايا المصنوعة

منها وينقون التراب المستخرج من عمليات

التوسعة والمشاريع في داخل العتبة

الحسينية المقدسة بعمليات عدة من

الشوائب والاحجار، ويعيدون الت

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