2022/04/21 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي الجميع يعتبر اليوم اعقد مرحلة في تاريخ كوردستان الحديث من كافة الجوانب و بالاخص السياسية الاقتصادية، انها ليست بدولة وفي الوقت ذاته هي دولة ايضا بشكل غير قانوني، و حتى الدول تتعامل معها كدولة ( لما فيه الدول الاخرى المتعاملة معها من التناقضات نتيجة اعتبارهم للمصالح اكثر من اي شيء اخر)، انها تصدر النفط و ربما قريبا الغاز وفق الدستور العراقي و بعكسه ايضا، صحيح وفقا لما في بنوده من التناقضات القانون ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان في مفترق الطرق - عماد علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان في مفترق الطرق - عماد علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).