كيف استحكمت عزلة الانقلاب؟ - تاج السر عثمان

2022/04/21 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 استحكمت عزلة الانقلاب وضاقت حلقاتها بعد فشل المحاولة اليائسة لتكوين حاضنة سياسية له، التي طبخها الإسلامويون علي عجل ،فقد جاءت "الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية من المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الديمقراطي ، ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري ، التي وقع عليها ظهر الثلاثاء 19 أبريل حسب ما جاء في الأنباء 79 من الأحزاب السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المس ......





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