ترك ابنه الصغير وبندقيته هربًا من الشرطة.. شاهد لحظة فرار أب بعد تحطم سيارته

2022/04/21 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب والد بتحطم سيارته على طريق سريع بالقرب من مدينة هولت في ولاية ويسكونسن الأمريكية ثم قام بالفرار من مكان الحادث.

تقول الشرطة إنه ترك ابنه الصغير البالغ من العمر أربع سنوات وبندقية محشوة بالذخيرة خلفه.

قامت الشرطة بالعثور عليه في النهاية وألقت القبض عليه..



يواجه الرجل في المحكمة الآن عدة اتهامات.

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