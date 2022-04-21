مجلس العموم البريطاني يناقش فضيحة الحفلات في غياب جونسون

2022/04/21 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على متن الطائرة التي أقلته إلى الهند في 20 نيسان/ابريل 2022 © تصوير مشترك/اف ب ستيفان روسو لندن (أ ف ب) – يناقش النواب البريطانيون الخميس قضية الحفلات التي نظمتها رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار كورونا وفرضت بسببها غرامة على رئيس الوزراء بوريس جونسون […]

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