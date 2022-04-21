حزب كردي: ما يقوم به بارزاني بشأن النفط والغاز يعد تحدياً للقضاء العراقي

2022/04/21 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، اليوم الخميس، أن ما يقوم به رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من جولات أوربية هو تحدي للقضاء العراقي.

وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "ما يقوم به بارزاني من جولات والاتفاق على تصدير الغاز إلى أوربا هو تحدي لقرار القضاء العراقي الذي أصدر في وقت سابق قرارا بمنع تصدير نفط وغاز الإقليم".

وأضاف أن "ما يجري هو عدم احترم لقرار القضاء وتصرف وكان النفط والغاز ثروة تعود لعائلة بارزاني والحزب الديمقراطي، وعلى الحكومة العراقية أن لا تقف مكتوفة الأيدي".

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