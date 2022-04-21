ساعة الصفر تبدأ مع مدفع الافطار!.. الكشف عن إسلوب جديد لمهاجمة النقاط الامنية بالعراق - عاجل

2022/04/21 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الخميس، عن اسلوب جديد لمهاجمة النقاط الامنية في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش يعتمد بين فترة واخرى على تغير اساليبه في شن الهجمات التي تستهدف النقاط الامنية من اجل تفادي وقوع اي خسائر في صفوف عناصره بالاضافة الى ضمان المباغتة خاصة في المناطق ذات التضاريس المعقدة".

واضاف المصدر، ان "داعش حاول يوم امس مع مدفع الافطار التسلل الى احدى النقاط الامنية في حاوي العظيم اقصى شمال شرق ديالى مع ارتداء عناصره ملابس عسكرية مع استغلال سوء الاجواء المناخية للايهام بانهم منتسبين لكن تم التصدي لهم من قبل القوات الامنية واجبارهم على الهروب".

وأشار الى ان "الاسلوب جديد في مهاجمة النقاط الامنية وبات مدفع الافطار ساعة الصفر لشن هجماته مؤكدا بان النقاط الامنية في حالة حيطة وحذر لمواجهة اي هجمات".

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