صحة الديوانية تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الحمى النزفية

2022/04/21 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

ترأس مدير عام صحة الديوانية الدكتور صباح محسن الزاملي، اليوم الخميس، اجتماعاً لمدراء القطاعات حول مرض الحمى النزفيه حضره مدير الصحة العامة.

وقال بيان لدائرة صحة الديوانية تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع جاء من اجل تكثيف حملات التوعية والتثقيف حول الحمى النزفية من قبل وحدات تعزيز الصحة في المراكز الصحية".

وأضاف، انه "ستتركز الحملات التوعوية حول تثقيف الموطنين حول الاجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها لتجنب الاصابة بهذا المرض".

وتابع "اتخذت عدة اجراءات من قبل دائرة صحة الديوانية لتلافي الاصابة تمثلت بمراقبة عملية الذبح في المجازر والتاكيد على رفع مخلفات المجازر كونها بيئه خصبة لانشار الوسط الناقل لهذا المرض من قبل فرق الرقابة الصحية وتكثيف عمل فرق الاستجابة السريعة في كل مركز صحي وعلى مدار الأسبوع".

وأشار الى، انه "تم التاكيد على مراقبة حركة تنقل الماشيه عبر السيطرات من قبل فرق الرقابة الصحية".

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