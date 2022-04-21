2022/04/21 | 13:27 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض عدد من قابلوات الكهرباء في الناصرية للسرقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/21 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض عدد من قابلوات الكهرباء في الناصرية للسرقة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض عدد من قابلوات الكهرباء في الناصرية للسرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).