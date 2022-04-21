2022/04/21 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوريس جونسن خلال زيارته أشرام سابارماتي في شمال أحمد آباد في 21 نيسان/أبريل 2022 © ا ف ب سام بانتاكي احمد اباد (الهند) (أ ف ب) – حطّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس في الهند في زيارة تستغرق يومين وتتمحور على مناقشات تجارية واستراتيجية لكن من المستبعد أن تدفع نظيره الهندي ناريندرا مودي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريس جونسون في زيارة للهند محورها التجارة والحرب في أوكرانيا .. والخبراء يستبعدون تغيير الموقف من روسيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريس جونسون في زيارة للهند محورها التجارة والحرب في أوكرانيا .. والخبراء يستبعدون تغيير الموقف من روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).