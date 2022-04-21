المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء السابع

2022/04/21 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

الخطوط العامة لأتفاقيات الأمم المتحدة

لهدم الاخلاق والقيم

أ- تفكيك عرى الاسرة وهدم الكيان

العائلي

من خلال المواثيق والمعاهدات الصادرة

عنها في مجال حقوق الإنسان والمرأة

والطفل

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