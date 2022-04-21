وزير اهدر 800 مليون دولار.. فحكمه القضاء بالحبس البسيط مع ايقاف التنفيذ !

2022/04/21 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن

صدور قرار حكم حضوريِّ بإدانة وزير

الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين

في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف

واجباتهم الوظيفيَّـة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

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