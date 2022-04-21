لجنة الخبراء تجتمع مع اتحاد الكرة لمناقشة ملف مدرب المنتخب الوطني

2022/04/21 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعقد لجنة الخبراء المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الخميس، اجتماعاً مع المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي بكرة القدم لمناقشة وضع مدرب المنتخب الوطني.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “لجنة الخبراء التي شكلها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ستجتمع اليوم مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي بكرة القدم”.[…]

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