الحلويات برمضان؟ 5 أعراض قد تشعر بها عد تجاوز الحد الموصى به من السكر

2022/04/21 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العديد من المنازل، يعني قدوم رمضان الاستمتاع بمختلف الحلويات، مثل اللقيمات الحلوة، والقطايف، والكنافة، وغيرها.ولكن من المهم الحرص على مراقبة كمية الحلويات التي تتناولها يوميًا.

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