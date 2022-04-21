العتبة العلوية تتخذ اجراءات خاصة لزيارة ذكرى استشهاد الامام علي (ع)

2022/04/21 | 13:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون هناك المحاضرات الدينية التي تتحدث عن فضائل الامام علي (ع .

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