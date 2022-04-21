تسريبات جديدة لمحادثات بيكيه ورئيس الاتحاد الاسباني

2022/04/21 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت تسريبات جديدة لمحادثات بين جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة ورئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، بشأن ركلة جزاء للبلوجرانا لم تحتسب في 2019.ونشرت “El Confidencial” الإسبانية، تسريبات لمدافع برشلونة الذي أظهر استيائه لرئيس الاتحاد الإسباني، من ركلة جزاء لم يتم احتسابها في 2019، قبل 4 أيام من مواجهة ريال مدريد.جاء ذلك […]

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