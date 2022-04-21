مانشستر يونايتد الانكليزي يعلن رسميا تعيين الهولندي هاج مدربا للفريق

2022/04/21 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن عملاق إنكلترا نادي مانشستر يونايتد، رسميا تعيين الهولندي إريك تن هاج، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمدرب الالماني المؤقت رالف رانجيك.

وقال النادي في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم)، انه "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاج في منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لسنة أخرى".

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