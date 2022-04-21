المنافذ تباشر بربط البرنامج الإلكتروني للبضائع المعفاة مع هيئة الاستثمار

2022/04/21 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن مباشرتها ربط البرنامج الألكتروني للبضائع المعفاة مع هيئة الاستثمار.

وذكر بيان للهيئة، "استكمالاً للعمل الألكتروني الذي تمارسه هيئة المنافذ الحدودية بإشراف رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي باشرت مديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة في الهيئة بتنصيب نظام البضائع المعفاة للهيئة الوطنية للاستثمار كخطوة مهمة من ضمن خطوات أعدتها الهيئة للنهوض بواقع عملها وأداء مهامها للقضاء على مظاهر الفساد المالي والإداري".

وأضاف البيان،أنه "تم عقد ورشة عمل مشتركة بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وجميع مديري الأقسام المعنيين بالموضوع وتم الإيعاز لهم بضرورة استخدام النظام وتقديم تقارير أسبوعية"، مبيناً أن "النظام يعدُّ انتقالة نوعية من العمل الورقي الروتيني إلى العمل الألكتروني لتسهيل وصول البيانات والقضاء على التزوير والتلاعب في الكميات والوصف للبضائع المعفاة".

ولفت الى أن "الخطوة التالية ستكون ربط النظام مع الهيئة العامة للجمارك لتكون العملية متكاملة مع جميع الدوائر ذات الصلة"، مشيراً الى أن "الهيئة أقدمت بوقت سابق على ربط البرنامج مع المديرية العامة للتنمية الصناعية، وتستمر جهودها في تطبيق التوجيهات الحكومية للوصول إلى حوكمة ألكترونية كاملة".

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