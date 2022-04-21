المستشار صالح: موازنة ٢٠٢٢ توسعية وفيها نوعين من الانفاق

2022/04/21 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن موازنة العام الحالي ستكون توسعية، فيما اشار الى وجود نوعين من الانفاق فيها.وقال صالح لوكالة ايرث نيوز، أن “مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ هو لازال مسودة غير نهائية وغير معروضة على مجلس النواب او الحكومة حتى الوقت الحاضر وتطورات سوق […]

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