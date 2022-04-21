كاميرا ترصد مسلحًا يقتل حارس أمن.. وشخص يجلس صامتًا وآخر ينبش جيوبه

2022/04/21 | 14:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد المزيد من التفاصيل عن حادثة إطلاق النار المميتة على أحد حراس الأمن خارج أحد مطاعم مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.حيث نشرت الشرطة فيديو لكاميرا المراقبة لعملية إطلاق النار على أمل أن يساعد ذلك في التعرف على المشتبه به.

وفي تقرير دارين مور مراسل محطة WSB الأخبارية، المزيد من التفاصيل.

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