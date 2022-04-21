2022/04/21 | 14:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحدى الجماجم ظهر عليها آثار إطلاقة نارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوتيوبر يعثر على جماجم وهياكل عظمية في نهر ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوتيوبر يعثر على جماجم وهياكل عظمية في نهر ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).