هاجمه نمران بعدما حاول إطعام أحدهما.. شاهد ما حل بهذا الرجل

2022/04/21 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض إيغانسيو ميابي لمهاجمة ديزي، نمر سيبيري بعمر 18 عامًا، وأروبا، نمر بنغالي بعمر 15 عامًا، بعدما حاول رمي قطعة دجاج لأحدهما داخل القفص.

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