طالب عراقي منعوه من دخول الاختبارات فحرق المدرسة!!

2022/04/21 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم طالب في الصف السادس الإعدادي على حرق مدرسته في #النجف بسبب عدم دخوله امتحان الثانوية العامة البكالوريا, حيث تسبب الحريق بأضرار مادية جسيمة في إدارة مدرسة النصر للبنين التي لم يبقى منها سوى الرماد والحطام .

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