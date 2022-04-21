خبير يؤشر امرا خطيرا يخص “الحنطة”.. هل سيعتمد العراق على بلد اخر في استيراد القمح؟

2022/04/21 | 14:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير المائي والزراعي عادل المختار اليوم الخميس، ان تقليل المساحات الزراعية بسبب الجفاف مؤشر خطير.وقال المختار لوكالة “ايرث نيوز” ان “وزارة التجارة قالت انها لديها خزين من الحبوب يكفي لحين بدا موسم التسويق الزراعي واليوم مع بدأ حصاد الحنطة في الحقول الزراعية نتوقع ان انتاج هذه السنة هو مليونين طن” مبينا […]

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هل سيعتمد العراق على بلد اخر في استيراد القمح؟ أولاً على ايرث نيوز.

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