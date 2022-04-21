ضبط 7 حاويات مخالفة بمنفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط

2022/04/21 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 7 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والاوسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع وبالاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ست حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأضافت ان "الحاوية الأولى تحتوي على أدوات احتياطيه مستعمله للسيارات مخبأه خلفها سيارات عدد ٦ مقطوعة القمارة معده للتهريب٬ وحاويتين تحتوي على سيارات لعب أطفال وخراطيم مياه وثلاث حاويات تحتوي على مادة السيراميك".

وأشارت الى ان "الهيئة تمكنت ايضاً من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الاوسط من ضبط حاوية تحتوي مادة اوليه باودر يستخدم في صناعة الادوية"، مبينة ان "جميع المواد التي ضبطت تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

ولفتت الهيئة إلى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين ".

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