إنفراجة بالمشهد السياسي يكشف عنها الإطار.. ما علاقة سفيري أميركا وإيران الجديد؟

2022/04/21 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، عن انفراجة قريبة خلال الأيام المقبلة لإنهاء الانسداد السياسي سيما بعد دخول لاعبين جدد على خط التفاوض كالسفيرين الجديدين الايراني والامريكي.وقال الهلالي لـ (بغداد اليوم) ان "المعطيات الدورلية سيكون لها تأثيرا وسببا لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية سيما الإطار التنسيقي والتيار الصدري".واضاف أن "المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتي تنتهي في التاسع من شوال المقبل خرقا للمدد الدستورية وهو لا يتلائم مع مشروع الكتلة الصدرية الاصطلاحي وانها ستضع كتلته بخانة الأوائل الذين يخرقون المدد الدستورية لكون الكتل يجب ان تلتزم بالتوقيتات الدستورية".

وبين أن "التحالف الثلاثي أيقن بعدم تمكنه من جمع أغلبية الثلثين وانه لا سبيل لديهم سوى الجلوس مع الإطار التنسيقي والاتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة وعليه فيجب حل جميع الخلافات بين الفرقاء السياسيين".

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