السعودية.. ظاهرة فلكية غريبة

2022/04/21 | 14:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد سماء السعودية والوطن العربي، ظاهرة فلكية فريدة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة تبدأ منتصف ليل الجمعة 22 أبريل وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 23 أبريل، بوصول "شهب القيثاريات" لذروة نشاطها.

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