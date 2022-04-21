بيئة ميسان تباشر بترسيم حدود محمية الطيب

2022/04/21 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع

أكدت مديرية بيئة ميسان، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ مسوحات حقلية لموقع محمية الطيب، مبينة ان المحمية ستكون محط جذب للسياح.

وقال مدير اعلام المديرية، عامر البياتي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "الفريق المشكل من المديرية برئاسة مدير المديرية باسم محمد حبين ووفد وزارة البيئة / الدائرة الفنية اجرى اليوم اولى خطوات ترسيم حدود محمية الطيب، حيث تمت مناقشة وضع المحمية والامور اللوجستية على ارض الواقع من خلال الاطلاع على المخططات والخرائط التي اعدت لذلك".

وتابع ان "المدير شدد على ضرورة توفر كالّ المتطلبات اللوجستية داخل مركز السيطرة والتحكم وبرج المراقبة من توفر عجلة لتنقل والمعدات والمستلزمات الضرورية في تسهيل اجراءات تواجد العاملين والمختصين وضرورة الاتفاق وادراج تلك المتطلبات الضروية ضمن مشروع انشاء محمية الطيب" .

وأضاف البياتي، ان "الفريق اطلع ميدانيا على واقع المحمية حيث شهدت منطقة الطيب انخفاضاً ملموساً في الواردات المائية في نهر الدويرج"، لافتاً الى أن "موقع الطيب يعد مزيجا فريدا من التضاريس الجيولوجية البيئية الطبيعية ويحتوي على تنوع احيائي فريد من نوعه في المنطقة، مما سيساعد لجذب السياح بسبب المحمية".

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