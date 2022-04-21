2022/04/21 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت محافظة واسط، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.وذكر إعلام المحافظة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “محافظة واسط أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)”.وأعلن محافظ ميسان علي دواي، في وقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم السبت المقبل.

ظهرت المقالة بعد ميسان..



محافظة اخرى تعطل دوامها الرسمي السبت المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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