2022/04/21 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو المكتب السياسي لحركة صادقون احمد عبد الحسين، الخميس، أن السبب الرئيسي وراء تفكك المكون السني وانقسامه لنصفين هو العامل الخارجي وخضوع الحلبوسي والخنجر للتوجهات التركية والإماراتية والقطرية.وقال عبد الحسين في حديث لوكالة / المعلومة / إن “المكون السني انقسم منذ الوهلة الأولى للعملية السياسية الجديدة وأثناء جلسة مجلس النواب لاختيار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: توجهات الحلبوسي الخليجية التركية ساهمت في تفكك المكون السني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: توجهات الحلبوسي الخليجية التركية ساهمت في تفكك المكون السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).