الامن الغذائي.. ما له وما عليه - الجزء السادس

2022/04/21 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

المادة -4-

((لوزير المالية تعديل النفقات المذكورة

في المادة -3- ولغاية 15% وبموافقة مجلس

الوزراء))، نلاحظ ان سادسا من المادة -3-

أعطت صلاحية لوزير المالية مقدارها 5 %

ثم جاءت ا

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