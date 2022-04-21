بلا حمام.. عرض منزل للبيع على جزيرة مهجورة بأكثر من 300 ألف دولار

2022/04/21 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض منزل مكون من غرفة نوم واحدة ومعزول تماما على جزيرة مهجورة في جزيرة ماين الأمريكية للبيع مقابل 339 ألف دولار أمريكي.يقع العقار في Wohoa Bay، ويتم بيعه كملاذ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ولكن فقط لمن هم انطوائيون.ويقع العقار على مساحة 1.5 فدان من الأرض دون أي علامات حضارية، ولا يوجد أي أشجار […]

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عرض منزل للبيع على جزيرة مهجورة بأكثر من 300 ألف دولار أولاً على ايرث نيوز.

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