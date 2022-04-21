بعد طول انتظار.. مانشستر يونايتد يعلن تعيين إيريك تين هاغ مدربا له

2022/04/21 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع المدرب الهولندي لنادي أياكس، إيريك تين هاغ، الخميس، بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران من عام 2025

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