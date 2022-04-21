بلا أموال.. اتحاد المواي تاي يستعد للمشاركة في بطولة العالم

2022/04/21 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار يواصل المنتخب الوطني للمواي تاي، استعداداته المكثفة تحضيراً للمشاركة في بطولة العالم للمتقدمين والتي ستقام في العاصمة الاماراتية أبو ظبي خلال الفترة من السادس والعشرين من آيار المقبل وتستمر حتى الخامس من حزيران من العام الحالي .وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، مصطفى جبارعلك، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" هذه البطولة تعدُّ من أقوى البطولات في العالم ،إذ ستشهد مشاركة 95 دولة".وأضاف علك، أن" المنتخب الوطني دخل معسكراً تدريبيّاً بإشراف الجهاز الفني المكوّن من علي ساهر ومحمد حسن وبمشاركة ما يقرب من 14 لاعباً، بواقع وحدتين تدريبية في اليوم وصولاً الى الجاهزية التامة قبل انطلاق البطولة "، مبيناً، أن" ميزانية الاتحاد لا تسعف باقامة معسكرات خارجية".وأوضح علك، أن" الرياضة تحتاج الى الكثير من الأموال لتطورها، لاسيما إن البنى التحتية لرياضتنا غير جيدة وبخاصة رياضة المواي تاي، نتأمل أن يكون هناك توجه ودعم حكومي للنهوض بواقع الرياضة العراقية والعودة الى سكة الإنجازات".

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