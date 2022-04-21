الخفاجي: بغداد آمنة من الاعتداءات الإرهابية بوجود جهد استخباري مميز

2022/04/21 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي ان بغداد امنة من الاعتداءات الارهابية خصوصا مع وجود جهد استخباري مميز لتعقب فلول داعش.

وبين الخفاجي ان القوات الامنية نفذت عمليات استباقية مميزة ضد تنظيم داعش قبل واثناء شهر رمضان وسيستمر هذا الجهد حتى بعد الشهر الفضيل مضيفاً ان تلك الضربات والعمليات الامنية افقدت تنظيم داعش صوابه، وجعلته يقوم بتحشيد اعلامه لنقل اخبارا مفركة، في محاولة لزعزعة امن واستقرار بغداد.

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