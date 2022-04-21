2022/04/21 | 15:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة الموارد المائية اليوم الخميس، الحرص على تأمين الحصص المائية للأراضي الزراعية حسب الخزين المائي المتوفر.وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز” ان “الوكيل الفني للوزارة عقد اجتماعا فنيا ضم مستشاري وزارة الزراعة ولجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية وممثل وزارة الداخلية”.واضاف “وجرى خلال الاجتماع مناقشة مؤشرات الخطة الزراعية الصيفية المقترحة لهذا […]

ظهرت المقالة الموارد المائية تناقش الخطة الزراعية الصيفية والية تنفيذها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تناقش الخطة الزراعية الصيفية والية تنفيذها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تناقش الخطة الزراعية الصيفية والية تنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).