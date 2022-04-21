2022/04/21 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة بالفيديو..



هذا ما خلفه التفجير الارهابي الذي استهدف اكبر مسجد شيعي في أفغانستان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هذا ما خلفه التفجير الارهابي الذي استهدف اكبر مسجد شيعي في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هذا ما خلفه التفجير الارهابي الذي استهدف اكبر مسجد شيعي في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).