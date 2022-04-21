شاهد بالفيديو.. الجيش العراقي في ذي قار .. والبيشمركة ترد على عمليات تركيا | نشرة أخبار الثالثة

2022/04/21 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: reT_DAHCfh0

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