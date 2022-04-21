عودة عمر عبدالرحمن.. هل يجب استدعاؤه للمنتخب الإماراتي أمام أستراليا؟

2022/04/21 | 15:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تألقه في مباراة شباب الأهلي دبي والغرافة في دوري أبطال آسيا في المباراة التي تفوق فيها فريقه بثمانية أهداف مقابل هدفين، أُثيرت التساؤلات حول عودته إلى قائمة المنتخب الإماراتي أمام أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم عام 2022، فهل يجب أن يعود إلى قائمة "الأبيض"؟

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