2022/04/21 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد، الخميس، أن مدرب أياكس الهولندي إريك تن هاغ سيتسلّم مهماته على رأس "الشياطين الحمر"، بدءاً من الموسم المقبل وحتى يونيو 2025، في خطوة يعوّل فيها النادي الإنكليزي على نهضة كروية تعيده إلى مستواه المعهود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إريك تن هاغ مدرباً جديداً لـ "الشياطين الحمر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إريك تن هاغ مدرباً جديداً لـ "الشياطين الحمر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).