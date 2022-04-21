القبض على ٢٢ شخصا من اطراف النزاع العشائري في الشطرة

2022/04/21 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ٢٢ شخصا وضبط كمية من الاسلحة من أطراف النزاع العشائري في الشطرة بمحافظة ذي قار.وذكرت الخلية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “نفذت القوات الأمنية ،عملية فرض القانون وتطبيقه على أثر النزاع العشائري الذي نشب فجر الاربعاء في قضاء الشطرة بمحافظة […]

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