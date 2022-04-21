شاهد لحظة العثور على جماجم بشرية بعد جفاف نهر ديالى

2022/04/21 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

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العثور على جماجم بشرية بعد جفاف نهر ديالى من قبل الصيادين فيها

العثور على جماجم بشرية بعد جفاف نهر ديالى من قبل الصيادين فيها #العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/HT9EXtxa7x

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) April 21, 2022

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