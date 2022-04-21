تداول أكثر من 23 مليار سهم في سوق العراق للأوراق المالية

2022/04/21 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 17/04/2022 الى يوم الخميس المصادف 21/04/2022.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ووفقا للسوك بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (23) مليار سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم […]

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